Immigrazione, Salvini: “Meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro” (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – “Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti: dal 2020 ad oggi, Meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40mila persone all’illegalità e alle mangiatoie. Avanti sulla strada del buonsenso”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice presidente del consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – “, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti: dal 2020 ad oggi,del 6% deisiin, regalando oltre 40mila persone all’illegalità e alle mangiatoie. Avanti sulla strada del buonsenso”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice presidente del consiglio e leader della Lega, Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

