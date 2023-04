Immigrazione | Mattarella incontra Duda “Ue superi regole della preistoria”

(Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con il presidenteabbiamo parlato del problema delle migrazioni, un fenomeno che la Polonia conosce bene, un problema di tutta l’Unione Europea perchè nessuno Stato può affrontare da solo questo problema epocale. Serve una nuova politica di asilo dentro l’Ue superando le vecchieche sono ormai”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, al termine dell’incontro con il presidenteRepubblicaPolonia, Andrzej. “Quanto avviene in Sudan in queste ore è allarmante, l’Ue si deve impegnare fortemente su questi fronti”, ha aggiunto.-foto ufficio stampa Quirinale –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

