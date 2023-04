Ilary Blasi parte col botto | Totti | frecciate e nuovo look all' Isola 2023

(Di lunedì 17 aprile 2023) Alle 21:45 di lunedì 17 aprileè iniziata ufficialmente la nuova edizione de L'dei Famosi. In aperturaha fatto velatamente riferimento alla separazione dall'ex marito lanciandoa Francesco. La padrona di casa, infatti, non si è lasciata sfuggire l'occasione di fare dell'ironia sul suo matrimonio finito. "È esattamente un anno che non ci vediamo. Vi avevo lasciato con un claim, 'tutto può cambiare'. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c'è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa". Il pubblico, come testimoniato da molti sui social, ha avuto un sussulto; nessuno o quasi aveva pensato a Savino, opinionista della scorsa edizione dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Ilary Blasi sconvolta da Marco Mazzoli: il suo costume fa gridare allo scandalo! - nino_tortorici : +++ULTIMORA+++ Maria Giovanna Elmi sostituisce Ilary Blasi all'Isola dei famosi #isoladeifamosi #isola #IsolaParty - GossipOne_it : Ilary Blasi sconvolta da Marco Mazzoli: il suo costume fa gridare allo scandalo! #gfvip #uominiedonne #amici22… - swagdepressed : RT @zayvnarms: Ilary Blasi che in 0.3 secondi si trasforma in Amanda Lear e tira frecciate a Totti, io amo questa bastarda #isola https://t… - _sarcasticraven : RT @comment322: “un uomo al mio fianco se ne è andato…SALUTIAMO NICOLA SAVINO” LA PIÙ BASTARDA ILARY BLASI #isola #isoladeifamosi https:/… -

