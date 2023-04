Ilary Blasi e il "segreto" della canzone scelta a Verissimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'La battuta di Ilary Blasi a Verissimo fa sobbalzare Silvia Toffanin e sconvolge Francesco Totti'… - lacittanews : Ilary Blasi a Verissimo, cosa ha detto su Francesco Totti e sul nuovo fidanzato Bastian? Tutta la verità e il video… - GossipOne_it : 'La battuta di Ilary Blasi a Verissimo fa sobbalzare Silvia Toffanin e sconvolge Francesco Totti' #gfvip… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: 'Totti? Non era giusto'. Toffanin sorprende Ilary Blasi: la replica su Bastian #verissimo #16aprile @giadinagrisu https://t.… - GossipOne_it : La battuta di Ilary Blasi a Verissimo che ha scatenato il caos: cosa ha detto alla Toffanin?… -

Da lunedì 17 aprile andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2023 condotta dacon Alvin inviato dall'Honduras ed Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù I nuovi concorrenti dell' Isola dei ...Mancano poche ore dal debutto de L'isola dei famosi 2023, checondurrà a partire da oggi, lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, scontrandosi con il tutt'altro che facile competitor de Il commissario Montalbano, che ...Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 16 aprile,chiacchierando con Silvia Toffanin della nuova Isola dei Famosi in partenza oggi, lunedì 17 aprile, ha spoilerato in maniera involontaria uno dei concorrenti che era sparito dai radar. ...

La Blasi non parla di Totti e del divorzio ma manda comunque un messaggio chiaro su come sta e cosa pensa dell'ex ...Manca sempre meno all'inizio dell'Isola dei Famosi e la curiosità sui naufraghi è alle stelle. Ilary Blasi è stata ospite nel salotto di Verissimo dell'amica e collega Silvia Toffanin, dove non ha fat ...