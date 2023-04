Il video per promuovere i viaggi di migranti girato prima della strage di Cutro (Di lunedì 17 aprile 2023) Un video per "promuovere" i viaggi dei migranti verso l'Europa è stato girato dagli scafisti nel corso della traversata conclusa con il naufragio davanti alla spiaggia di Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Unper "" ideiverso l'Europa è statodagli scafisti nel corsotraversata conclusa con il naufragio davanti alla spiaggia di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Tu stasera, vedi, sei perfetta per me” - #EdSheeran con la chitarra canta live Perfect a #CTCF… anche in italiano… - MarcelloFoa : Sono stato censurato due volte subdolamente da Facebook, anche per un video innocuo come questo. Lo scopo: non dare… - GiorgiaMeloni : Ottimo bilancio della missione in Etiopia. C’è molta attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non pre… - crypicciau17 : RT @mezzamelaa: per sempre innamorata della sua danza. ?? - dessere88fenice : RT @RobbyDreamer: Prove di coagulazione senza nessun sintomo: il 53% dei pazienti del dottor Hoffe aveva un test D-Dimero elevato 'Ho iniz… -