Il Trono di Spade: George R.R. Martin fa chiarezza su quanti e quali spinoff sono in lavorazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Il futuro de Il Trono di Spade sul piccolo schermo sembrerebbe essere in continua espansione, a far chiarezza ci ha pensato il suo creatore George R.R. Martin. Dopo il grande successo di House of the Dragon, di cui è già in produzione la seconda stagione, il franchise de Il Trono di Spade si espanderà in TV con un'altra serie prequel intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg scritti da George R.R. Martin. Ma quanti spinoff ci sono attualmente in lavorazione? A fare chiarezza ci ha pensato proprio Martin con un post sul suo blog. "Se The Hedge Knight dovesse avere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Il futuro de Ildisul piccolo schermo sembrerebbe essere in continua espansione, a farci ha pensato il suo creatoreR.R.. Dopo il grande successo di House of the Dragon, di cui è già in produzione la seconda stagione, il franchise de Ildisi espanderà in TV con un'altra serie prequel intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg scritti daR.R.. Maciattualmente in? A fareci ha pensato propriocon un post sul suo blog. "Se The Hedge Knight dovesse avere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sposaisterica : Io che scrivo della cacchio di autorizzazioni quando tutto quello che vorrei fare è vedere le ultime due stagioni d… - Boia_80 : @GloriaGippy @LaBombetta76 Tranquilla, fai pure.... Sé chiedono stavamo tutti a fare una maratona del trono di spade.... - RaiQuattro : Martedì alle 21.20 il dark thriller 'The Reckoning' in prima visione su #Rai4, diretto dall’esperto in brividi e at… - crudeledevil : @_sarcasticraven pensi che le morti mi spaventino? sono cresciuto a pane a trono di spade, per me se vivono più di un episodio è un record - redazionerumors : House of the Dragon 2, al via le riprese della seconda stagione del prequel del Trono di Spade prodotta da HBO: ecc… -