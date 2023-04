Il trentennale della biblioteca sportiva nel ricordo di Gino Strocchi (Di lunedì 17 aprile 2023) Uomo di sport a tutto tondo, atleta calciatore anche del Ravenna di serie C degli anni '40, giornalista di varie testate, corrispondente da Ravenna della Gazzetta dello Sport per oltre 30 anni, ... Leggi su ravennawebtv (Di lunedì 17 aprile 2023) Uomo di sport a tutto tondo, atleta calciatore anche del Ravenna di serie C degli anni '40, giornalista di varie testate, corrispondente da RavennaGazzetta dello Sport per oltre 30 anni, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_vaiani : RT @rete_aea: Sono in corso le pratiche per accogliere nella #sorellanza di #AutonomieeAmbiente la realtà politica @RumagnaUnida (#RomagnaU… - rete_aea : Sono in corso le pratiche per accogliere nella #sorellanza di #AutonomieeAmbiente la realtà politica @RumagnaUnida… - felicealfonsi : RT @felicealfonsi: #??BOLOGNA !!! Teatro Mazzacurati !! Prima iniziativa dei festeggiamenti del trentennale di Fitel!!! Con il direttivo e l… - aurora_menon : ???? dittatura trentennale e possibile guerra civile, scontri sanguinosi tra ??; ???? e ????: operazione geopolitica e eco… - EnricoAStella1 : RT @felicealfonsi: #??BOLOGNA !!! Teatro Mazzacurati !! Prima iniziativa dei festeggiamenti del trentennale di Fitel!!! Con il direttivo e l… -