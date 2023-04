Il Terzo Polo stava al centro per mantenere lo status quo. E oggi non ce n’è alcun bisogno (Di lunedì 17 aprile 2023) di Michele Sanfilippo Trovo incredibile che sui nostri media venga dato una tale risalto allo scontro Renzi-Calenda. Come se la disgregazione di questa alleanza possa rappresentare un qualche problema in un paese che, come il nostro, è afflitto da molti drammatici mali tra i quali citerei la povertà crescente, la diseguaglianza sociale ed economica, l’assenza di ascensore sociale, la giustizia che non è in grado di garantire la certezza della pena, sanità e scuola pubblica in dissoluzione progressiva e, infine ma non meno grave, un ormai endemico problema di intreccio tra politica e affari che sembra definitivamente indissolubile. Collocarsi al centro dello schieramento politico parlamentare come ambiva fare il sedicente “Terzo Polo”, di per sé, non sarebbe una cosa disdicevole. Peccato che da molti, troppi anni al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) di Michele Sanfilippo Trovo incredibile che sui nostri media venga dato una tale risalto allo scontro Renzi-Calenda. Come se la disgregazione di questa alleanza possa rappresentare un qualche problema in un paese che, come il nostro, è afflitto da molti drammatici mali tra i quali citerei la povertà crescente, la diseguaglianza sociale ed economica, l’assenza di ascensore sociale, la giustizia che non è in grado di garantire la certezza della pena, sanità e scuola pubblica in dissoluzione progressiva e, infine ma non meno grave, un ormai endemico problema di intreccio tra politica e affari che sembra definitivamente indissolubile. Collocarsi aldello schieramento politico parlamentare come ambiva fare il sedicente “”, di per sé, non sarebbe una cosa disdicevole. Peccato che da molti, troppi anni al ...

