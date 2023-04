Il terzo Polo di Carfagna sarebbe una risorsa per il centrodestra. Parla Cesa (Di lunedì 17 aprile 2023) I nomi che circolano sono tanti. Ma il più accreditato sarebbe quello di Mara Carfagna. A lei spetterebbe il compito di riunire i cocci dopo la deflagrazione del progetto di partito unico tra Azione e Italia Viva. Carfagna, però, sarebbe “perfetta per riequilibrare verso il centro gli attuali assetti della coalizione di centrodestra, in ottica di allargamento ed espansione della coalizione di governo”. La pensa così Lorenzo Cesa, leader dell’Udc che a Formiche.net in qualche modo rilancia l’idea di un centrodestra più inclusivo – richiamato le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto – anche in ottica delle europee del prossimo anno. Cesa, come si immagina il ruolo di Mara Carfagna? Mara è una persona che stimo e che apprezzo. ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) I nomi che circolano sono tanti. Ma il più accreditatoquello di Mara. A lei spetterebbe il compito di riunire i cocci dopo la deflagrazione del progetto di partito unico tra Azione e Italia Viva., però,“perfetta per riequilibrare verso il centro gli attuali assetti della coalizione di, in ottica di allargamento ed espansione della coalizione di governo”. La pensa così Lorenzo, leader dell’Udc che a Formiche.net in qualche modo rilancia l’idea di unpiù inclusivo – richiamato le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto – anche in ottica delle europee del prossimo anno., come si immagina il ruolo di Mara? Mara è una persona che stimo e che apprezzo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - NicolaMorra63 : 'Mi si accusa di assenze in Senato, ma quando non c'ero facevo iniziative per Azione e Italia viva, non ero a Miami… - you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - nuccia20 : RT @DomiziLa: Terzo Polo, LDE: Non cambia il nostro percorso, soddisfatti per l’arrivo del Sen. Marcucci?? Grande fermento dei riformisti m… - Enzo_Altieri : @tarutac Cos'è? Dov'è il terzo polo? Di che si parla? -