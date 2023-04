Il santone africano | ' Chi gioca in 11 perde' E Sonabel - Aseck si gioca 10 contro 10

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il marabout - illocale - ha parlato chiaro: 'La prima squadra che scenderà in campo con 11 uominirà la partita'. Verdetto inappellabile, parole non trascurabili, panico in panchina. ...

Il marabout - illocale - ha parlato chiaro: 'La prima squadra che scenderà in campo con 11 uomini perderà la partita'. Verdetto inappellabile, parole non trascurabili, panico in panchina. Sonabel Ouagadougou -...

Il marabout — il santone locale — ha parlato chiaro: “La prima squadra che scenderà in campo con 11 uomini perderà la partita”. Verdetto inappellabile, parole non trascurabili, panico in panchina.