Il sannita Marenna alla guida della Tenenza di Fondi | la soddisfazione di Rubano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Undi un comando dei carabinieri al di fuori dei confini beneventani è motivo di grande orgoglio. Tra l’altro, quando il traguardo è raggiunto all’interno dell’arma, laè doppia ed è frutto di attestazioni conquistate sul campo. Il mio in bocca al lupo per questa nuova avventura”. Sono le parole dell’onorevole Francesco Mariain meritonomina di Massimodelledei carabinieri di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E ancora: a Vitulano la farmacia Cusano di via Iadonisi, ad Amorosi la Farmaciain via Roma,... l'Associazione 'Progetto Vita' di Pesco, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, ......(Benevento) il ciclo di incontri unitari annuale dell'Azione Cattolica diocesana di Cerreto...ostacoli e le difficoltà " afferma il presidente diocesano di Azione Cattolica Giovanni Pio...E ancora: a Vitulano la farmacia Cusano di via Iadonisi, ad Amorosi la Farmaciain via Roma,... l'Associazione 'Progetto Vita' di Pesco, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, ...