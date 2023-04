"Il Salone non è una fiera ma fucina di tendenze" (Di lunedì 17 aprile 2023) Al via la grande kermesse del mobile. La presidente del Salone, Maria Porro: "Non si vedono solo prodotti ma riflessioni sul futuro di abitare e ambiente" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Al via la grande kermesse del mobile. La presidente del, Maria Porro: "Non si vedono solo prodotti ma riflessioni sul futuro di abitare e ambiente"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Salone, il prof e il suo best seller sull’Ucraina. Il docente potrebbe essere presente il 19 maggio, ma il Festi… - daniele77250845 : @Lorenzo81006783 @Giul_Granato @potere_alpopolo @unione_popolare Anche qui, il mio lavoro non è una missione. Non f… - aeri_tamara : RT @chiaralessi: Dice il saggio - ciò che non riesci a vedere questa settimana, tra una settimana scorderai di non averlo visto - ciò che… - marilovesgr33n : RT @chiaralessi: Dice il saggio - ciò che non riesci a vedere questa settimana, tra una settimana scorderai di non averlo visto - ciò che… - ElonMusk4ever : L'ALTRO IDIOTA, SINDACO DI MILANO, PARLA DEL SALONE DEL MOBILE 3/400000 MILA PERSONE E COSA DICE? NON USATE LA MACC… -