Il ruolo del crowdfunding nel giornalismo e l’alto potenziale nel mondo dell’editoria (Di lunedì 17 aprile 2023) Quanto conta il crowdfunding nella realizzazione di progetti editoriali nuovi? Del crowdfunding nel giornalismo abbiamo parlato con Giuliano Battiston, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22. Associazione che sta per lanciare il numero zero della sua rivista per il quale si è aperto, tramite la piattaforma Produzioni dal basso, un crowdfunding. Quale è il ruolo del crowdfunding nel giornalismo, dunque? Per i 30 dell’associazione si è scelto di puntare su quello che Battiston ha definito un «esperimento editoriale». Si tratta di «realizzare per giugno di quest’anno una rivista di giornalismo narrativo illustrato. Nel concreto, una rivista cartacea con formato molto generoso stampata su carta di qualità che ospita reportage ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 aprile 2023) Quanto conta ilnella realizzazione di progetti editoriali nuovi? Delnelabbiamo parlato con Giuliano Battiston, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22. Associazione che sta per lanciare il numero zero della sua rivista per il quale si è aperto, tramite la piattaforma Produzioni dal basso, un. Quale è ildelnel, dunque? Per i 30 dell’associazione si è scelto di puntare su quello che Battiston ha definito un «esperimento editoriale». Si tratta di «realizzare per giugno di quest’anno una rivista dinarrativo illustrato. Nel concreto, una rivista cartacea con formato molto generoso stampata su carta di qualità che ospita reportage ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : E’ in atto una mutazione del ruolo della Corte Costituzionale.È bastata una domanda x capire che i diritti fondamen… - Antonio_Tajani : Riunione dei Ministri degli Esteri del G7. L'Italia sta giocando un ruolo da protagonista nelle principali sfide in… - RaiCultura : Il #9aprile del 1962 Sophia #Loren vinceva l'Oscar come miglior attrice protagonista per il ruolo di Cesira ne 'La… - scarabellimauro : @PBurattini @AndreaBitetto @AnnalisaAntas @magnomiche @CorsiniSa @LRoithamer @nicvaccani @RafRmd @Marxtrixx… - chilisummer : @ilNic83 @gmcb22 Ovvero che la Germania fosse hub del gas russo, ruolo che adesso non ha più e che viene sostituito… -