Il remake di Harry Potter formato serie tv è ufficialmente in pista

(Di lunedì 17 aprile 2023) HBO èa bordo dell'Hogwarts Express con un biglietto di sola andata per un nuovo prodotto seriale dibasato sui celebri libri. In occasione di un annuncio su larga scala della piattaforma di streaming HBO Max, Casey Bloys, direttore dei contenuti, ha rivelato che le voci che circolavano nelle ultime settimane su un reboot a episodi della saga erano vere. Dopo il successo ottenuto con il ritorno al fantasy grazie a House of the Dragon, non sorprende che lo streamer stia puntando la sua attenzione su un nuovo franchise molto amato dal pubblico. Sono passati 12 anni dall'ultimo film,e i Doni della Morte - Parte 2 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'iconicadi film disi era ...

Anche Darren Aronofsky stava pensando a unprima di passare alla regia de Il Cigno Nero. ... Con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Ernest Borgnine,Dean Stanton. 9 ...Tutta la saga diPotter è disponibile su Prime Video. Noi siamo infinito Tratto dal romanzo ... Piccole donne Dopo un live action, Emma Watson è protagonista di un. Anche in questo caso ...La verità è che non lo so. È sin dall'annuncio dell'eventualità di una serie suPotter che mi interrogo - e con me gran parte della redazione - se abbiamo davvero bisogno deldiPotter. E ora che il progetto è ufficiale, con tanto di teaser trailer diPotter su HBO Max , ho provato un senso di impotente commozione al suono di una melodia che noi fan ...

Il remake di Harry Potter potrebbe essere una serie TV e sembra ... Tom's Hardware Italia

Hermione Granger's casting in Harry Potter and the Cursed Child was met with backlash, but that shouldn't stop HBO's TV series from following suit.Although the Harry Potter film franchise made many changes that fans didn’t like, there are a few differences that HBO’s TV show should keep.