Il reattore nucleare più potente d'Europa è entrato in funzione (Di lunedì 17 aprile 2023) Il nuovo reattore nucleare finlandese, il più potente d'Europa per capacità di produzione ha completato una fase di test durata più di un anno e ha iniziato a produrre regolarmente. Il reattore Olkiluoto 3, che ha una capacità di 1.600 megawatt, è stato collegato alla rete elettrica nazionale finlandese con un ritardo di 14 anni rispetto al piano originale. L'impianto aiuterà la Finlandia a raggiungere i suoi obiettivi di neutralità rispetto alle emissioni di anidride carbonica e ad aumentare la sicurezza energetica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

