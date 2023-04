Il Presidente Lotito | “Immobile fa parte della nostra famiglia | importante che ritrovi la massima serenità”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dettagli 17 Aprile 2023 News Ilè stato contattato telefonicamente nella serata di ieri dalla redazione di Lazio Style: “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente die delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro faed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere laper pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!” Fonte articolo e foto: www.sslazio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

Oggi intanto ilClaudiosi è stretto vicino al suo bomber, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari: 'Mi sono attivato da subito appena venuto a ...Commenta per primonon vuole dire addio a Tare . Il ds della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno e l'idea ... Ma allo stesso tempo ilbiancoceleste non ha intenzione di troncare ...Ildella Lazio Claudioha parlato a Lazio Style delle condizioni di Ciro Immobile , vittima di un incidente stradale: ' Ciro è un campione che fa parte della nostra famiglia , a cui ...

Lotito non vuole dire addio a Tare. Il ds della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno e l'idea del patron è quella, d'ora in avanti, di affidarsi di più alle indicazioni tecniche che arrivano dir ...L'incidente stradale di Ciro Immobile, in macchina insieme alle sue due figlie, ha sconvolto il mondo Lazio che si è immediatamente stretto attorno al proprio capitano. Il ...