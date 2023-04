Il presidente francese Macron: “La riforma delle pensioni partirà in autunno. Non accettata ma necessaria” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall’autunno”. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato il suo discorso televisivo per dopo aver promulgato il testo della riforma che da 3 mesi sta provocando grandi proteste in tutto il paese. La nuova legge prevede che l’età per ritirarsi dal lavoro salga da 62 a 64 anni. La riforma “era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione”. ha proseguito Macron argomentando che “mentre il numero dei pensionati aumenta e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni o aumentare i contributi di chi lavora“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Le modifiche previste da questa legge sulleentreranno in vigore gradualmente a partire dall’”. Così ilEmmanuelha iniziato il suo discorso televisivo per dopo aver promulgato il testo dellache da 3 mesi sta provocando grandi proteste in tutto il paese. La nuova legge prevede che l’età per ritirarsi dal lavoro salga da 62 a 64 anni. La“eraper garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione”. ha proseguitoargomentando che “mentre il numero dei pensionati aumenta e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare leo aumentare i contributi di chi lavora“. ...

