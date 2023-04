Il premier britannico Rishi Sunak indagato per conflitto di interessi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto d’interessi familiare. La vicenda riguarderebbe una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di Sunak, la ricca ereditiera e businesswoman Akshata Murty, risulta aver avuto interessi d’affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. Il progetto in questione si chiama Koru Kids, e fonti di Downing Street lo confermano ai media britannici. L’investigazione non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari, ma è frutto dell’iniziativa di un organismo parlamentare indipendente chiamato a valutare ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro Tory, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospettod’familiare. La vicenda riguarderebbe una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di, la ricca ereditiera e businesswoman Akshata Murty, risulta aver avutod’affari che ilnon avrebbe a suo tempo dichiarato. Il progetto in questione si chiama Koru Kids, e fonti di Downing Street lo confermano ai media britannici. L’investigazione non presuppone ipotesi di reato e non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari, ma è frutto dell’iniziativa di un organismo parlamentare indipendente chiamato a valutare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giamblico : RT @RaiNews: Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di sua moglie… - RSInews : Conflitto di interessi, Sunak sotto inchiesta - Il premier britannico nel mirino di un commissario parlamentare. La… - patriziarutigl1 : RT @RaiNews: Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di sua moglie… - RaiNews : Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di… - CdT_Online : Il premier britannico è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto d'interess… -

Regno Unito, il premier Sunak indagato per conflitto d'interessi LONDRA. Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ...origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il premier ... Gb: Sunak indagato per conflitto d'interessi Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ...di origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non ... Il premier britannico Rishi Sunak indagato per conflitto di interessi Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ... risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo . LONDRA. Il primo ministro Tory, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ...origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il...Il primo ministro Tory, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ...di origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che ilnon ...Il primo ministro Tory, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto ... risulta aver avuto interessi d'affari che ilnon avrebbe a suo tempo . Il premier britannico Rishi Sunak indagato per conflitto di interessi RaiNews Il premier britannico Rishi Sunak indagato per conflitto di interessi risulta aver avuto interessi d’affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. Il progetto in questione si chiama Koru Kids, e fonti di Downing Street lo confermano ai media britannici. Regno Unito, il premier Sunak indagato per conflitto d'interessi Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione ... e businesswoman di origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo ... risulta aver avuto interessi d’affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. Il progetto in questione si chiama Koru Kids, e fonti di Downing Street lo confermano ai media britannici.Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione ... e businesswoman di origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo ...