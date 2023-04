Il peso degli eventi estremi sui raccolti (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - La primavera dal punto di vista climatologico ha fatto segnare fino a ora lungo la Penisola quasi 2 eventi estremi al giorno tra violenti temporali, grandinate, trombe d'aria, tempeste di vento, gelate e valanghe. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo della protezione civile in 10 regioni del centro sud per rischio temporali e idrogeologico. "Una anomalia climatica che - sottolinea la Coldiretti - ha provocato vittime e danni nelle città e nelle campagne con allagamenti, frane e perdite dei raccolti per milioni di euro. Se la grandine, caduta a macchia di leopardo, ha distrutto coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta e ortaggi, le gelate notturne nelle aziende interessate - precisa la Coldiretti - hanno ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - La primavera dal punto di vista climatologico ha fatto segnare fino a ora lungo la Penisola quasi 2al giorno tra violenti temporali, grandinate, trombe d'aria, tempeste di vento, gelate e valanghe. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo della protezione civile in 10 regioni del centro sud per rischio temporali e idrogeologico. "Una anomalia climatica che - sottolinea la Coldiretti - ha provocato vittime e danni nelle città e nelle campagne con allagamenti, frane e perdite deiper milioni di euro. Se la grandine, caduta a macchia di leopardo, ha distrutto coltivazioni come grano, mais, colza, bietole, frutta e ortaggi, le gelate notturne nelle aziende interessate - precisa la Coldiretti - hanno ...

Il peso degli eventi estremi sui raccolti
AGI - Agenzia Italia
Il peso degli eventi estremi sui raccolti
Uno studio di Coldiretti rivela come questa primavera stia mettendo a serio rischio le colture, con i danni per almeno due eventi come temporali, grandinate e trombe d'aria. Tra le anomalie climatiche ...