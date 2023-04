Il Pd vince a Udine e celebra l'ammucchiata sinistra dal Terzo Polo al M5S (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Partito democratico riesce a strappare il Comune di Udine al centrodestra. E già canta vittoria come se avesse recuperato tutto d'un tratto lo svantaggio nei confronti del centrodestra. Come se le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia si fossero tenute in un'altra epoca storica e non appena due settimane fa. Certo, la vittoria del centrosinistra unito (dal Terzo Polo all'appoggio del M5S) che ha portato all'elezione a sindaco di Alberto Felice De Toni è un risultato importante per le opposizioni che da mesi non fanno altro che incassare sconfitte: prima le Politiche del settembre scorso, poi le Regionali nel Lazio con la vittoria di Francesco Rocca e poi quelle in Friuli Venezia Giulia con la riconferma di Massimiliano Fedriga che ha incassato il 64% dei consensi. Così Debora Serracchiani, deputata ed ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Partito democratico riesce a strappare il Comune dial centrodestra. E già canta vittoria come se avesse recuperato tutto d'un tratto lo svantaggio nei confronti del centrodestra. Come se le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia si fossero tenute in un'altra epoca storica e non appena due settimane fa. Certo, la vittoria del centrounito (dalall'appoggio del M5S) che ha portato all'elezione a sindaco di Alberto Felice De Toni è un risultato importante per le opposizioni che da mesi non fanno altro che incassare sconfitte: prima le Politiche del settembre scorso, poi le Regionali nel Lazio con la vittoria di Francesco Rocca e poi quelle in Friuli Venezia Giulia con la riconferma di Massimiliano Fedriga che ha incassato il 64% dei consensi. Così Debora Serracchiani, deputata ed ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Il centrosinistra ribalta il risultato del primo turno e vince… - elio_vito : Udine, come una rondine, non fa primavera. La sinistra vince perché era un ballottaggio, il secondo turno. Se conti… - Corriere : Udine, ribaltone al ballottaggio: vince De Toni. «Il centrosinistra riparte da qui». Spoglio in diretta - x21001PA : @Noiconsalvini E vaiiii legaladrona vince le elezioni del sindaco di Udine... Il buon lavoro è premiato sempre. - Uaranger : RT @tempoweb: Il Pd vince a Udine e celebra l'ammucchiata sinistra dal Terzo Polo al M5S #PD #FriuliVeneziaGiulia #Udine #M5S #TerzoPolo #1… -