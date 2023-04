Il Pd lincia Di Stefano che definisce “avvenente” una consigliera dem Ma tace sul “demente” alla Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 aprile 2023) È scoppiata la polemica in Assemblea a Roma per la frase del capogruppo FI-Udc Marco Die l’aggettivo “” riferito a unadel Pd. Il caso è esploso durante la seduta del Consiglio comunale. Il capogruppo Diha preso la parola: “Sono dispiaciuto, presidente, perché non ha interrotto il lungo dialogo che c’è stato tra l’assessore Veloccia e l’Melito“. Ed ecco che è iniziato il casus belli facendo esplodere la protesta in Aula. La folle polemica sull’aggettivo “”: il Pd contro DiL’espressione “” non è piaciuta ai colleghi democratici che hanno protestato definendo le dichiarazioni “vergognose”. Riccardo Corbucci (Pd) è stato il primo a replicare contro, ...