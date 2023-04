Il Pd difende l’orso killer ma vuole uccidere i cani inselvatichiti. La Schlein “azzannata” dagli animalisti (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Pd e la sinistra che in Trentino si schierano in difesa dell’orso assassino e attacca il presidente della Provincia Fugatti che vuole eliminarlo o spostarlo dalle zone a rischio, nel resto d’Italia sono alle prese con una dura polemica per i motivi opposti, che riguarda i cani randagi inselvatichiti. Una interpellanza firmata da Chiara Braga, numero due della segreteria di Elly Schlein, propone di “eradicarli” dalle zone a rischio, suscitando la reazione indignata dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Il Pd nella bufera sui cani randagi inselvatichiti L’Ente Nazionale Protezione Animali lancia l’allarme per la “pericolosa interpellanza urgente presentata dal Pd, a prima firma della Capogruppo PD alla Camera, Chiara Braga, e discussa dal deputato Stefano ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Pd e la sinistra che in Trentino si schierano in difesa delassassino e attacca il presidente della Provincia Fugatti cheeliminarlo o spostarlo dalle zone a rischio, nel resto d’Italia sono alle prese con una dura polemica per i motivi opposti, che riguarda irandagi. Una interpellanza firmata da Chiara Braga, numero due della segreteria di Elly, propone di “eradicarli” dalle zone a rischio, suscitando la reazione indignata dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Il Pd nella bufera suirandagiL’Ente Nazionale Protezione Animali lancia l’allarme per la “pericolosa interpellanza urgente presentata dal Pd, a prima firma della Capogruppo PD alla Camera, Chiara Braga, e discussa dal deputato Stefano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfBianchi : RT @SecolodItalia1: Il Pd difende l’orso killer ma vuole uccidere i cani inselvatichiti. La Schlein “azzannata” dagli animalisti https://t.… - SecolodItalia1 : Il Pd difende l’orso killer ma vuole uccidere i cani inselvatichiti. La Schlein “azzannata” dagli animalisti… - luca_hendrix_ : @FrancoMollo4 @NicolaPorro La colpa è dell'orso che fa 'l'animale', cioè difende il suo territorio o per fame(nulla… - mammifero69 : @EsercitoCrucian ?????? il Paese è già fallito! Fankulo sto' Paese de' merda e tutti gli italioti che proliferano! L'i… - gen_napoli : @rtl1025 Chi, se non un un sindaco che vive in quel territorio di cui è responsabile, può sapere meglio di altri ch… -

La lettera della madre di Andrea Papi di cui la politica evita di parlare Così, se un'orsa difende i propri cuccioli da una ... in apparenza la cosa più logica da fare, per tutti, è accoppare l'orsa e poi ...dovuto fare per gestire correttamente la convivenza fra uomo e orso. Il gruyère entra nel vocabolario comune negli Stati Uniti ... ma la confezione potrà mantenere il suo orso. È un sollievo. La ... a seguito di un reclamo dell'US Dairy Export Council (USDEC), l'... direttore dell'Interprofession du Gruyère, che difende questo ... Resocónto " A proposito di orsi L'orso, infatti, non aggredisce perché è cattivo, l'orso ha paura dell'uomo e, forse, in tanti casi ha anche ragione di averne ; quindi, si difende. Proprio questa mattina abbiamo avuto notizia che l'... Così, se un'orsai propri cuccioli da una ... in apparenza la cosa più logica da fare, per tutti, è accoppare'orsa e poi ...dovuto fare per gestire correttamente la convivenza fra uomo e... ma la confezione potrà mantenere il suo. È un sollievo. La ... a seguito di un reclamo dell'US Dairy Export Council (USDEC),'... direttore dell'Interprofession du Gruyère, chequesto ..., infatti, non aggredisce perché è cattivo,ha paura dell'uomo e, forse, in tanti casi ha anche ragione di averne ; quindi, si. Proprio questa mattina abbiamo avuto notizia che'... Licia Colò difende l'orsa che ha ucciso Andrea Papi: "Ha fatto l'orsa, perché abbatterla" Today.it