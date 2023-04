(Di lunedì 17 aprile 2023)è sempre di più uomo da tutto o niente. O. Anche adesso che è campione del mondo non ha imparato ad accontentarsi. Dopo otto giri quasi perfetti, seguiti ad una qualifica impeccabile e a una gara sprintnte, ci ha piazzato un erroraccio di quelli che fanno inginocchiare disperato il suo box.è quello che dopo aver apparecchiato la tavola, rovescia la bottiglia di vino sulla tovaglia bianca o peggio ancora prende dentro la tovaglia e trascina tutti i piatti per terra. Se la caduta sotto la pioggia in Argentina è qualcosa che può capitare, la scivolata mentre guidava verso il successo nel Gran premio del Texas, rischia di diventare uno di quei tarli poi difficili da scacciare dalla testa. Due errori in tre gare per l’uomo che viaggia con il numero 1 ...

Anche Aleix Espargarò, Mir, Miller, Martin e Binder sono finiti nella ghiaia in Texas, ma la caduta diè quella che fa più rumore perché gli è costata una vittoria e 25 punti in classifica che ...Quinto Zarco davanti aBagnaia che ha vissuto una giornata intensa . Il campione del mondo è ... Molto nervoso Fabio Quartararo, quattordicesimo, che ha faticato nel giro secco, unper ...A sottolineare questo curioso fatto è stato il francese della Yamaha, che in un'intervista all'emittente statunitense NBC ha ricordato: "Non ho ancora avuto l'opportunità di battagliare con: ...

Il paradosso di Pecco Bagnaia: o vince o cade Il Foglio

Il campione del mondo era avviato al successo nel Gran premio del Texas. Ma dopo il precedente in Argentina, è caduto un'altra volta. Ecco perché deve imparare a gestirsi meglio (non avendo più nulla ...