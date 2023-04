Il Papa cita il caso Orlandi: “Su Giovanni Paolo II illazioni offensive e infondate” (video) (Di lunedì 17 aprile 2023) «Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate»: parole dure quelle di Papa Francesco, in relazione al caso Orlandi, pronunciate domenica da San Pietro durante il Regina Coeli. Le frasi arrivano in chiara risposta alle dichiarazioni di Pietro Orlandi, il fratello della giovane residente nella Città del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983, che in una trasmissione televisiva ha detto che Wojtyla “la sera usciva con due suoi amici monsignori polacchi, e non andava certo a benedire le case”. Orlandi ha avuto 8 ore di colloquio con il Promotore di giustizia del Vaticano, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) «Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di SanII, in questi giorni oggetto di»: parole dure quelle diFrancesco, in relazione al, pronunciate domenica da San Pietro durante il Regina Coeli. Le frasi arrivano in chiara risposta alle dichiarazioni di Pietro, il fratello della giovane residente nella Città del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983, che in una trasmissione televisiva ha detto che Wojtyla “la sera usciva con due suoi amici monsignori polacchi, e non andava certo a benedire le case”.ha avuto 8 ore di colloquio con il Promotore di giustizia del Vaticano, ...

