Il nuovo Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch che integra funzionalità innovative e che si distingue per un elegante e riconoscibile design, un mix irresistibile per tutti. #YourNextMasterpiece #HUAWEIWatchUltimate (Di lunedì 17 aprile 2023) Kate Hudson, Madonna, Pippa Middleton, Elle Macpherson… Cosa hanno in comune queste celebrities? Non solo il fatto di essere famose, ma anche l’amore per gli sport adrenalinici e uno stile unico. Kate ama lo sci estremo, il bungee jumping e l’immersione con gli squali ma ha anche un look inimitabile, molto brit fatto di paillettes per la sera e skinny jeans per il giorno. Madonna pratica il fit-combat ed è considerata una delle artiste più camaleontiche di sempre grazie ai suoi outfit sempre diversi. La sorella di Kate Middleton, Pippa, apprezza l’ultracycling ma è celebre per uno stile classico con un twist contemporaneo. Elle Macpherson, super top degli anni 90, deve il suo fisico granitico non solo a una genetica benevola, ma anche ai tanti sport praticati, tra cui il surf e lo sci d’acqua. Tutte queste donne dimostrano che essere sportive non vuol dire non poter indossare anche dei ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Kate Hudson, Madonna, Pippa Middleton, Elle Macpherson… Cosa hanno in comune queste celebrities? Non solo il fatto di essere famose, ma anche l’amore per gli sport adrenalinici e uno stile unico. Kate ama lo sci estremo, il bungee jumping e l’immersione con gli squali ma ha anche un look inimitabile, molto brit fatto di paillettes per la sera e skinny jeans per il giorno. Madonna pratica il fit-combat ed è considerata una delle artiste più camaleontiche di sempre grazie ai suoi outfit sempre diversi. La sorella di Kate Middleton, Pippa, apprezza l’ultracycling ma è celebre per uno stile classico con un twist contemporaneo. Elle Macpherson, super top degli anni 90, deve il suo fisico granitico non solo a una genetica benevola, ma anche ai tanti sport praticati, tra cui il surf e lo sci d’acqua. Tutte queste donne dimostrano che essere sportive non vuol dire non poter indossare anche dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MastroBlockcha1 : Gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero sfruttare il metodo scientifico di Huawei per ottimizzare le opportun… - SocialandTech : Il nuovo articolo (Huawei Week: ...) è online su - - baddo71 : Siamo sicuri di vivere in una democrazia? A me non sembra. Esempio: acquisto nuovo smartphone per la mia compagna (… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: HarmonyOS: cosa è e come funziona il sistema operativo Huawei: Doveva risultare un flop vista l'assenza dei servizi Googl… - MrGadgetTech : HarmonyOS: cosa è e come funziona il sistema operativo Huawei: Doveva risultare un flop vista l'assenza dei servizi… -