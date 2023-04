Il Muro del Canto a Officina Pasolini il 27 aprile (Di lunedì 17 aprile 2023) IL Muro DEL Canto A Officina Pasolini PER “UNO AD UNO”, GLI INCONTRI CURATI DA ENRICO DEREGIBUS IL 27 aprile UNA SERATA DI PAROLE E CANZONI CON LA BAND ROMANA L’APPUNTAMENTO SEGUE QUELLI DI DEREGIBUS CON EMIDIO CLEMENTI, DENTE, ZEN CIRCUS, ROBERTO ANGELINI, CRISTIANO GODANO, EMMA NOLDE, SERGIO CAMMARIERE, EXTRALISCIO, MARIO VENUTI, NUVOLARI, RON, FAST ANIMALS E SLOW KIDS, DITONELLAPIAGA, CRISTINA DONÀ Continuano con il Muro del Canto gli incontri curati a Roma dal giornalista Enrico Deregibus per Officina Pasolini. L’appuntamento è per il 27 aprile alle 21 al Teatro Eduardo De Filippo di Roma con un nuovo appuntamento del format “Uno ad uno” all’interno della programmazione di Officina ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) ILDELPER “UNO AD UNO”, GLI INCONTRI CURATI DA ENRICO DEREGIBUS IL 27UNA SERATA DI PAROLE E CANZONI CON LA BAND ROMANA L’APPUNTAMENTO SEGUE QUELLI DI DEREGIBUS CON EMIDIO CLEMENTI, DENTE, ZEN CIRCUS, ROBERTO ANGELINI, CRISTIANO GODANO, EMMA NOLDE, SERGIO CAMMARIERE, EXTRALISCIO, MARIO VENUTI, NUVOLARI, RON, FAST ANIMALS E SLOW KIDS, DITONELLAPIAGA, CRISTINA DONÀ Continuano con ildelgli incontri curati a Roma dal giornalista Enrico Deregibus per. L’appuntamento è per il 27alle 21 al Teatro Eduardo De Filippo di Roma con un nuovo appuntamento del format “Uno ad uno” all’interno della programmazione di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Riforma #Cartabia, bavaglio all'informazione l’alibi del garantismo: si ostacola la diffusione delle notizie, ergen… - plaplizz : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Civitanova, per lui a referto 22 punti, di cui 20 attacchi vincenti, 1 mur… - desydef : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Civitanova, per lui a referto 22 punti, di cui 20 attacchi vincenti, 1 mur… - hourlyvball : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Civitanova, per lui a referto 22 punti, di cui 20 attacchi vincenti, 1 mur… - Bamboo55849435 : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Civitanova, per lui a referto 22 punti, di cui 20 attacchi vincenti, 1 mur… -