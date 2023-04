Il mito di Sara Simeoni, 70 anni sempre in alto (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Da ballerina mancata all'oro olimpico. Da quel sogno interrotto di danzare alla ‘Scala' di Milano perché troppo alta (178 centimetri), fino alla gioia per quei voli indimenticabili che l'hanno fatta diventare la più forte, la migliore ma soprattutto la prima donna al mondo a spiccare il volo oltre i 2,00 metri. Elegante, raffinata, favolosa, dalla capigliatura riccia, sorridente ma anche un po' timida, è stata la ‘Regina' del salto in alto. Lei è Sara Simeoni, icona dello sport azzurro, oro olimpico nel 1980 a Mosca nei Giochi del boicottaggio, seconda atleta donna della storia italiana a vincere un titolo olimpico. Prima di lei, 44 anni prima, solo la leggenda Ondina Valla sugli 80 ostacoli all'Olympiastadion di Berlino. Quella, però, era un'altra epoca, quella del dominio nazista. Il 19 aprile di 70 anni fa, ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Da ballerina mancata all'oro olimpico. Da quel sogno interrotto di danzare alla ‘Scala' di Milano perché troppo alta (178 centimetri), fino alla gioia per quei voli indimenticabili che l'hanno fatta diventare la più forte, la migliore ma soprattutto la prima donna al mondo a spiccare il volo oltre i 2,00 metri. Elegante, raffinata, favolosa, dalla capigliatura riccia, sorridente ma anche un po' timida, è stata la ‘Regina' del salto in alto. Lei è, icona dello sport azzurro, oro olimpico nel 1980 a Mosca nei Giochi del boicottaggio, seconda atleta donna della storia italiana a vincere un titolo olimpico. Prima di lei, 44prima, solo la leggenda Ondina Valla sugli 80 ostacoli all'Olympiastadion di Berlino. Quella, però, era un'altra epoca, quella del dominio nazista. Il 19 aprile di 70fa, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Il mito di Sara Simeoni, 70 anni sempre in alto ?? - Agenzia_Italia : Il mito di Sara Simeoni, 70 anni sempre in ‘alto’ - Tuseinatagrande : @manu_fuego99 È sempre stato e sempre sarà un mito,mica uno che se scaccola e appiccica i capperi sulle bottiglie i… - RM_marco01 : @SignorErnesto Qualche tempo fa si sentiva: 'Se i vicini fan schiamazzi, chiama Olindo e Rosa Bazzi' Adesso non sar… - Alfredo_Casella : RT @museoAccorsi: Il 20 aprile aprirà al pubblico 'VENEZIA NEL SETTECENTO. Una città cosmopolita e il suo mito'. La mostra, curata da Laura… -