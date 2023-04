Il mistero del semaforo nell’incidente tra l’auto di Immobile e il tram (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è un giallo del semaforo nell’incidente stradale che ha coinvolto Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio sostiene che il tram 19 che si è scontrato con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate vicino a Ponte Matteotti tra Flaminio e Prati è passato con il rosso. Il tranviere alla guida, V. M., 55 enne già dimesso dai medici del Policlinico Umberto I sostiene il contrario. Ovvero dice che il suo semaforo era verde e aggiunge che Immobile andava troppo veloce. Il giocatore stava accompagnando le sue due figlie Giorgia e Michela a un saggio di danza. Il bollettino medico nei suoi confronti recita «trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta della IX costola destra». La parte anteriore dell’auto è stata totalmente distrutta e gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è un giallo delstradale che ha coinvolto Ciro. Il centravanti della Lazio sostiene che il19 che si è scontrato con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate vicino a Ponte Matteotti tra Flaminio e Prati è passato con il rosso. Il tranviere alla guida, V. M., 55 enne già dimesso dai medici del Policlinico Umberto I sostiene il contrario. Ovvero dice che il suoera verde e aggiunge cheandava troppo veloce. Il giocatore stava accompagnando le sue due figlie Giorgia e Michela a un saggio di danza. Il bollettino medico nei suoi confronti recita «trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta della IX costola destra». La parte anteriore delè stata totalmente distrutta e gli ...

