Il miglior difensore italiano di cui non avete ancora sentito parlare

(Di lunedì 17 aprile 2023) La prima volta che il nome di Ibrahima Bamba è arrivato all’attenzione dell’opinione pubblica italiana è stato nel maggio del 2022, quando Mancini lo ha inserito in una lista extralarge di convocati per uno stage a Coverciano. In quel momento Bamba aveva iniziato ad accumulare minuti in Primeira Liga con la maglia del Vitoria Guimaraes. Nato a Vercelli nel 2002, e cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, il trasferimento in Portogallo era arrivato nel 2020 e gli aveva permesso di raggiungere la prima squadra dopo una crescita graduale durata un paio di stagioni, passando per la squadra B del Vitoria, tra la quarta e la terza divisione portoghese. Poi, dopo gli esordi alla fine del 2021/22, Bamba è diventato un titolare fisso, rivelazione di quella miniera di talento che è il campionato portoghese. Lo ha aiutato di certo ritrovare sulla panchina della prima squadra Moreno ...

Ibrahima Bamba, come gioca il difensore italiano del Vitoria L'Ultimo Uomo

