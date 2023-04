Il maxi-sequestro da 2 tonnellate di cocaina. Valore: 4 milioni di euro (Di lunedì 17 aprile 2023) La Guardia di finanza ha scoperto oltre 1.600 panetti per un peso lordo complessivo di quasi 2mila chilogrammi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) La Guardia di finanza ha scoperto oltre 1.600 panetti per un peso lordo complessivo di quasi 2mila chilogrammi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : I numerosi colli galleggianti, erano scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti c… - infoitinterno : Maxi sequestro di cocaina in mare: 2 tonnellate trovate in colli galleggianti a largo di Catania - infoitinterno : Maxi sequestro di droga in mare: 2 tonnellate di cocaina, vale 400 milioni - Marilenapas : RT @RaiNews: I numerosi colli galleggianti, erano scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evita… - live_palermo : Il maxi sequestro di 1.600 panetti di cocaina ha un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro #droga… -