Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il ko di La Spezia e l'impresa a Porto, ora il Monza e...: Inzaghi spera nel bis - sportli26181512 : Il ko di La Spezia e l'impresa a Porto, ora il Monza e...: Inzaghi spera nel bis: Il ko di La Spezia e l'impresa a… - Gazzetta_it : Il ko di La Spezia e l'impresa a Porto, ora il Monza e...: Inzaghi spera nel bis - giuliosimonett2 : @PaPaganini Un’ossessione verso i tifosi del Napoli qualsiasi cosa dicano o fanno( spesso cretinate lo ammetto!) tu… - TuttoMercatoWeb : La Cremonese sogna l'impresa. Decide Dessers, Empoli battuto 1-0: lo Spezia ora è a 7 punti -

Anche allora i nerazzurri erano reduci da una sconfitta inattesa, quella per 2 - 1 a La, e nella bolgia del Dragao riuscirono a difendere l'1 - 0 dell'andata. E' sicuro che i suoi non lo ......momento nei locali delle autorità sanitaria di frontiera e dell'Agenzia delle Dogane di La. ... l'ha presentato ricorso al Tar Liguria per chiedere la sospensione e l'annullamento del ...... tra cui Istituto San Paolo allae mensa San Vincenzo a Sarzana (331.000 pasti/anno ... un impegno che nel Piano di2022 - 2025 è stato raddoppiato nel numero di interventi. Il Fondo di ...

Il ko di La Spezia e l'impresa a Porto, ora il Monza e...: Inzaghi spera nel bis La Gazzetta dello Sport

Il tecnico è convinto che mercoledì il gruppo reagirà in una partita da dentro o fuori. Le voci sul suo futuro non lo turbano: sogna un finale in stile Lazio 1999-2000, stavolta in Europa… Leggi ...Anche allora i nerazzurri erano reduci da una sconfitta inattesa, quella per 2-1 a La Spezia, e nella bolgia del Dragao riuscirono a difendere l'1-0 dell'andata. E' sicuro che i suoi non lo tradiranno ...