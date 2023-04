Il Km0 senza ipocrisia e con un vero ritorno alle origini è la filosofia vincente di GastroBi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 aprile 2023) Proprio ai piedi del santuario della Madonna di Loreto, a Villa Musone in provincia di Ancona, c’è una realtà che non ti aspetti. Non puoi nemmeno davimmaginarla se non la vedi con i tuoi occhi perché se te la mostrano in foto o te la raccontano, ti perderesti comunque qualche dettaglio. Michele Antonelli, il cugino Claudio Antonelli e sua moglie Alice hanno tutti un passato legato all’ospitalità, alla ristorazione e al territorio. Durante il lockdown, pensando a come risollevarsi da questa lunga pausa dal lavoro, dattività, dal contatto con la gente, i tre hanno pensato di realizzare un progetto che potesse raccontare i sapori genuini di casa ma con una marcia in più. Così è nato, una gastronomia, bottega, dispensa, laboratorio dove poter raccontare le storie di tanti produttori evatori locali, ...