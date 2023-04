Il Futuro di Mediaset è all’estero (Di lunedì 17 aprile 2023) Mediaset cerca un Futuro La salvezza è un fondo estero Domani, di Alessandro Penati, pag. 6 Il ricovero di Silvio Berlusconi ha innescato una congerie di commenti sul dopo Berlusconi: di fronte alla soffe renza di una persona, le speculazioni sugli effettu della sua dipartita non mi sembrano una scelta felice. Auguro a Berlusconi di campare i proverbiali 100 anni. Tuttavia la questione della sua successione è di interesse generale, e non da ora: non tanto per le questioni politiche legate a Forza Italia, quanto a quello di Mfe (già Mediaset). infatti inevitabile che il Futuro di Mfe sia slegato dalla politica, perché la fine del bipolarismo in politica ha messo anche la parola fine al bipolarismo Mediaset-Rai; perché la tecnologia ha ridimensionato il potere della televisione nella formazione ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 aprile 2023)cerca unLa salvezza è un fondo estero Domani, di Alessandro Penati, pag. 6 Il ricovero di Silvio Berlusconi ha innescato una congerie di commenti sul dopo Berlusconi: di fronte alla soffe renza di una persona, le speculazioni sugli effettu della sua dipartita non mi sembrano una scelta felice. Auguro a Berlusconi di campare i proverbiali 100 anni. Tuttavia la questione della sua successione è di interesse generale, e non da ora: non tanto per le questioni politiche legate a Forza Italia, quanto a quello di Mfe (già). infatti inevitabile che ildi Mfe sia slegato dalla politica, perché la fine del bipolarismo in politica ha messo anche la parola fine al bipolarismo-Rai; perché la tecnologia ha ridimensionato il potere della televisione nella formazione ...

