Il futuro della medicina estetica? Comincia dalla formazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Appuntamento a Roma per futuri dermatologi, medici estetici e chirurghi maxillo facciali: nella Capitale è stato inaugurato il primo Center of Excellence tra Europa e Canada, realizzato da Allergan Aesthetics, dedicato alla formazione gratuita degli specialisti della bellezza. Attenzione da subito al trend del momento: la Skin Quality Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 aprile 2023) Appuntamento a Roma per futuri dermatologi, medici estetici e chirurghi maxillo facciali: nella Capitale è stato inaugurato il primo Center of Excellence tra Europa e Canada, realizzato da Allergan Aesthetics, dedicato allagratuita degli specialistibellezza. Attenzione da subito al trend del momento: la Skin Quality

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianNavy : La tua passione è il mare? Il tuo futuro è il mare! #SaliaBordo. Partecipa al concorso per l’ammissione al 26° cors… - ItalianNavy : La tua passione è il mare? Il tuo futuro è il mare! #SaliaBordo: Open Day alla Scuola Sottufficiali della… - MarianoGiustino : Ecco il video della Conferenza di Sabato, 15 Aprile 2023 sul 'Risorgimento Iraniano', quale futuro per #Iran e Med… - GermanaGea : RT @dinoparrano: @elenasantori902 Ci sono anche un pezzo della sicurezza e della libertà tua, dei nostri figli e del nostro futuro in gener… - Feder1Federico : RT @World24New: Il futuro dell'Unione europea: L'esercito di #Macron attacca i liceali nel cortile della scuola. È questo che volete per i… -