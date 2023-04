Il futuro del legno garantito dalla blockchain (Di lunedì 17 aprile 2023) Con il primato di un’azienda tutta italiana, si sigla la sinergia tra mondo tech e design di qualità Siamo giunti al Salone del Mobile milanese, kermesse che durerà fino al 23 aprile, ma la febbre del mondo del design è già molto alta da tempo, pronta ad affrontare ancor di più le sfide del mercato, tra i valori di autenticità e sostenibilità che caratterizzano, oggi, le attese sul miglior Made in Italy. Realtà nostrane del settore così, si confrontano con uno scenario sempre più competitivo, spinto dalla ricerca di risorse prime ancor meno disponibili, manifattura pregiata e locale oltre a filiere controllate e sempre più controllate. Sugli arredi custom poi, la nicchia cui si rivolge la massima offerta attuale. C’è chi ha deciso di tutelare tale eccellenza e di farlo grazie a circuiti tracciabili e moderne tecnologie. Foglie d’Oro, brand del gruppo Arte Brotto è la ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 17 aprile 2023) Con il primato di un’azienda tutta italiana, si sigla la sinergia tra mondo tech e design di qualità Siamo giunti al Salone del Mobile milanese, kermesse che durerà fino al 23 aprile, ma la febbre del mondo del design è già molto alta da tempo, pronta ad affrontare ancor di più le sfide del mercato, tra i valori di autenticità e sostenibilità che caratterizzano, oggi, le attese sul miglior Made in Italy. Realtà nostrane del settore così, si confrontano con uno scenario sempre più competitivo, spintoricerca di risorse prime ancor meno disponibili, manifattura pregiata e locale oltre a filiere controllate e sempre più controllate. Sugli arredi custom poi, la nicchia cui si rivolge la massima offerta attuale. C’è chi ha deciso di tutelare tale eccellenza e di farlo grazie a circuiti tracciabili e moderne tecnologie. Foglie d’Oro, brand del gruppo Arte Brotto è la ...

