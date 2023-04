Il divieto al grano ucraino di Polonia e Ungheria apre un frattura con Bruxelles

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) C'è un limite alla solidarietà senza falle dellanei confronti dell'Ucraina: gli interessi degli agricoltori polacchi. Il governo di Varsavia sabato ha deciso di vietare l'importazione die altri prodotti agricoli dall'Ucraina per proteggere i produttori locali, dopo un crollo dei prezzi provocato dall'afflusso di generi ucraini attraverso le “corsie di solidarietà” create dall'Unione europea. La Commissione ha promesso 56 milioni di aiuti d'emergenza per, Romania e Bulgaria (29,5 milioni solo per Varsavia). Ma il problema è più politico che finanziario. Lo dimostra il fatto che l'annuncio delè stato fatto dal leader del PiS, Jaroslaw Kaczynski, durante una riunione di partito. “Oggi il governo ha deciso su un regolamento che proibisce l'ingresso, l'importazione di...