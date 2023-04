Il Def non convince i sindacati, ma piace a Confindustria (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Def non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese”. È quanto ha detto la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione sul Documento di Economia e Finanza alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Per Cgil, Cisl e Uil il Def “non è adeguato”. Mancano risorse e “risposte strutturali”. Bombardieri rilancia la mobilitazione unitaria “L’unico intervento di politica economica – aggiunge -, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l’inclusione”. La Cgil critica anche sulle pensioni, “il superamento della legge Fornero”, sottolinea Fracassi, “è rimandato per l’ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Def non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese”. È quanto ha detto la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione sul Documento di Economia e Finanza alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Per Cgil, Cisl e Uil il Def “non è adeguato”. Mancano risorse e “risposte strutturali”. Bombardieri rilancia la mobilitazione unitaria “L’unico intervento di politica economica – aggiunge -, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l’inclusione”. La Cgil critica anche sulle pensioni, “il superamento della legge Fornero”, sottolinea Fracassi, “è rimandato per l’ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @danny68228851 @MinutemanItaly La cosa ridicola del def oltre alla sua inutilità è che non è emendabile dal parlamento. - ilfoglio_it : Il modo migliore per ridurre il rapporto debito/pil è avere più stranieri regolarmente occupati. La svolta della de… - fattoquotidiano : Meloni e l’allergia ai giornalisti. Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per la prima volta in 10… - Roky99760738 : RT @raffaellapaita: Voglio dirlo con parole chiare: il #Def del governo Meloni è vago e non affronta le emergenze ma aspetta che passino. U… - margheritasenn2 : RT @c_appendino: Il primo DEF del Governo Meloni è pieno di rinunce alle promesse elettorali: non c'è la riforma delle pensioni, non c'è Op… -