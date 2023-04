Il crowdfunding nel giornalismo ha un «ruolo di mediazione e crea un legame», l’intervista a Giuliano Battiston (Di lunedì 17 aprile 2023) Quanto conta il crowdfunding nella realizzazione di progetti editoriali nuovi? Del crowdfunding nel giornalismo abbiamo parlato con Giuliano Battiston, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22. Associazione che sta per lanciare il numero zero della sua rivista per il quale si è aperto, tramite la piattaforma Produzioni dal basso, un crowdfunding. Quale è il ruolo del crowdfunding nel giornalismo, dunque? Per i 30 dell’associazione si è scelto di puntare su quello che Battiston ha definito un «esperimento editoriale». Si tratta di «realizzare per giugno di quest’anno una rivista di giornalismo narrativo illustrato. Nel concreto, una rivista cartacea con formato molto generoso ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 aprile 2023) Quanto conta ilnella realizzazione di progetti editoriali nuovi? Delnelabbiamo parlato con, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera22. Associazione che sta per lanciare il numero zero della sua rivista per il quale si è aperto, tramite la piattaforma Produzioni dal basso, un. Quale è ildelnel, dunque? Per i 30 dell’associazione si è scelto di puntare su quello cheha definito un «esperimento editoriale». Si tratta di «realizzare per giugno di quest’anno una rivista dinarrativo illustrato. Nel concreto, una rivista cartacea con formato molto generoso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalettismo : Abbiamo parlato con Giuliano Battiston (@battiston_g), direttore di @Lettera_22, per farci raccontare non solo il p… - giornalettismo : Una storia iniziata nel 1993 e che ora vuole aggiungere una tappa in controtendenza rispetto al mondo sempre più 'd… - laurap1975 : RT @startupvincente: ?? Meno società hanno lanciato una campagna di equity crowdfunding nel 2022, ma ci sono comunque state campagne di succ… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: #IntesaSanpaolo e @FondazioneCESVI attraverso il Programma Formula, attivo sulla piattaforma di #crowdfunding #ForFundi… - FondazioneCESVI : RT @intesasanpaolo: #IntesaSanpaolo e @FondazioneCESVI attraverso il Programma Formula, attivo sulla piattaforma di #crowdfunding #ForFundi… -