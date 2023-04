Il commovente addio di Virgina Adriano a Julia Ituma | “Avrei dovuto capirti di più | ora so che sei felice”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ilmessaggio didi“Ora sei, qui non lo eri”: è uno dei passaggi dellalettera d’che Virginia, pallavolista del Club Italia ed ex compagna di squadra di, ha scritto sui social pochi giorni dopo la tragica scomparsa dell’atleta. Virginia, che anche la protagonista dell’ultima foto social postata dasul suo profilo Instagram, ha ricordato così l’amica ed ex compagna di squadra: “Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata. Vorrei che fosse meno lontana l’ultima volta che ti ho abbracciata. ...

Il commovente messaggio di addio di Virgina Adriano a Julia Ituma TPI

"Ora sei felice, qui non lo eri": è uno dei passaggi della commovente lettera d'addio che Virginia Adriano, pallavolista del Club Italia ed ex compagna di squadra di Julia Ituma, ha scritto sui social ...