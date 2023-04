Il Commissario Rex in azione a Fondi, pastore tedesco della Polizia coglie due giovani a drogarsi sotto l’Anfiteatro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il fiuto del pastore tedesco non lascia scampo per nessuno, come accaduto recentemente a Fondi. Come succedeva con le avventure dell’amatissimo Commissario Rex, il cane della Polizia avrebbe intercettato due giovani ragazzi mentre consumavano dell’hashish nei prssi dell’Anfiteatro. Il cane, con la sola forza del proprio naso, avrebbe condotto gli agenti dai due ragazzi, colti così in flagranza grazie al fiuto imbattibile del quattro zampe. Il Commissario Rex intercetta la droga a Fondi La Polizia di Stato – Questura di Latina, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha potenziato le attività di controllo nella provincia. Durante il fine settimana appena trascorso è stata dedicata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Il fiuto delnon lascia scampo per nessuno, come accaduto recentemente a. Come succedeva con le avventure dell’amatissimoRex, il caneavrebbe intercettato dueragazzi mentre consumavano dell’hashish nei prssi del. Il cane, con la sola forza del proprio naso, avrebbe condotto gli agenti dai due ragazzi, colti così in flagranza grazie al fiuto imbattibile del quattro zampe. IlRex intercetta la droga aLadi Stato – Questura di Latina, con l’approssimarsistagione estiva, ha potenziato le attività di controllo nella provincia. Durante il fine settimana appena trascorso è stata dedicata ...

