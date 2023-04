Il Commissario Montalbano stasera su Rai 1, replica o nuova stagione? Anticipazioni 17 aprile 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il lunedì è sempre un dramma, ma per fortuna che c’è il ritorno di una delle nostre serie preferite in televisione: stiamo parlando de Il Commissario Montalbano, la serie targata Rai 1, un’amata fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri e che anche questa sera, lunedì 17 aprile 2023, tornerà ad allietarci in prima serata. Palinsesti Rai 2022-2023, cosa vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmi Il Commissario Montalbano: le puntate di questa sera Una fiction, quella del Commissario, che non invecchia mai. Il protagonista, interpretato dall’affascinante Luca Zingaretti, è sicuramente uno dei più amati di sempre. L’episodio che vedremo questa sera, lunedì 17 aprile 2023, vanta la regia di Alberto Sironi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Il lunedì è sempre un dramma, ma per fortuna che c’è il ritorno di una delle nostre serie preferite in televisione: stiamo parlando de Il, la serie targata Rai 1, un’amata fiction basata sui romanzi di Andrea Camilleri e che anche questa sera, lunedì 17, tornerà ad allietarci in prima serata. Palinsesti Rai 2022-, cosa vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmi Il: le puntate di questa sera Una fiction, quella del, che non invecchia mai. Il protagonista, interpretato dall’affascinante Luca Zingaretti, è sicuramente uno dei più amati di sempre. L’episodio che vedremo questa sera, lunedì 17, vanta la regia di Alberto Sironi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il Commissario Montalbano stasera su Rai 1, replica o nuova stagione? Anticipazioni 17 aprile 2023 - GiusCandela : Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è accettabile. - lacittanews : Il Commissario Montalbano stasera, lunedì 17 aprile 2023, su Rai 1: replica o nuova puntata, quando i nuovi episodi… - noccioline_ : stasera replica del commissario montalbano let’s goooooo - Barbara62931925 : La forma dell'acqua (Il commissario Montalbano Vol 1) (Italian Edition) NJUJGDF -