Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano, il cast: attori e personaggi dell’episodio in replica su Rai 1 (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli arancini di Montalbano è l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda in replica su Rai 1 oggi, 17 aprile 2023, alle ore 21.15 su Rai 1 e Rai 4k (canale 210 di Tivùsat). Si tratta di uno tra i primi film tratti dai romanzi di Andrea Camilleri mandati in onda dalla Rai, per la prima volta nell’autunno del 2002. Vediamo insieme il cast de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano. La regia dell’episodio è di Alberto Sironi. Nel ruolo del protagonista, il Commissario di Vigata, troviamo ovviamente Luca Zingaretti. Nel cast con lui ci sono Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Glidiè l’episodio della serie Ilin onda insu Rai 1 oggi, 17 aprile 2023, alle ore 21.15 su Rai 1 e Rai 4k (canale 210 di Tivùsat). Si tratta di uno tra i primi film tratti dai romanzi di Andrea Camilleri mandati in onda dalla Rai, per la prima volta nell’autunno del 2002. Vediamo insieme ilde Il– Glidi. La regiaè di Alberto Sironi. Nel ruolo del protagonista, ildi Vigata, troviamo ovviamente Luca Zingaretti. Nelcon lui ci sono Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è accettabile. - tvfangirl12 : RT @GiusCandela: Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è acce… - pulcepalma : Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano e quando voleva capire una cosa, la capiva.… - maggiemar94 : RT @GiusCandela: Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è acce… - pasador55 : RT @gigi52335676: Eppure c'è stato un periodo in cui il commissario più famoso in Italia non era Montalbano -