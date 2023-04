Il Chelsea punta Nagelsmann | sarà lui l’uomo del riscatto Blues?

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una corsa a quattro con un tedesco in testa al gruppo: Julian. L’allenatore tedesco è il favorito numero uno per la panchina del, una delle più ambite d’Europa. Almeno stando ai rumors delle ultime ore. Ilo avrebbero scelto per la prossima stagione, quella del. La campagna acquisti faraonica messa in piedi dalla nuova società non ha infatti portato i frutti sperati. E alla fine hanno pagato prima Thomas Tuchel, poi Graham Potter. Nemmeno con l’arrivo di Frank Lampard il trend (negativo) sembra essere cambiato, tanto che dal suo arrivo sono arrivate solo sconfitte: due in Premier League, con Wolverhampton e Brighton, una in Champions contro il Real Madrid. Ecco perché la dirigenza del club londinese ha deciso di muoversi subito nonostante domani, alle ore 21, sia in programma la ...

Una corsa a quattro con un tedesco in testa al gruppo: Julian Nagelsmann. L’allenatore tedesco è il favorito numero uno per la panchina del Chelsea, una delle più ambite d’Europa. Almeno stando ai ...Il 30enne portiere ha perso il posto nella formazione titolare del Chelsea in questa stagione dopo l’arrivo ... il favorito all’epoca per la sostituzione di Gianluigi Buffon, puntando successivamente ...