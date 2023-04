(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Ribaltone a. Ille elezioni amministrative. Pd, Avs, Azione-Iv strappano, al ballottaggio, il comune friulano al centrodestra. Quando restano da scrutinare solo 4 sezioni su 98, il vantaggio di Alberto Decol 52,77% è incolmabile. Il candidato delha sconfitto, il sindaco uscente Pietro Fontanini sostenuto dal centrodestra. "ha scelto di cambiare". È il primo commento del neo-sindaco di, Alberto De, che ha vinto il ballottaggio contro il sindaco uscente della Lega, Pietro Fontanini. "Prima di qualsiasi altro commento non posso non ringraziare fin da subito i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico". "Un risultato - ha aggiunto - che ...

"Il- ha scritto - dispone della maggioranza degli elettori Il problema è che non sa fare coalizione e quindi, con l'attuale legge elettorale,la destra. Che pure è minoranza. ..."Il- ha scritto - dispone della maggioranza degli elettori Il problema è che non sa fare coalizione e quindi, con l'attuale legge elettorale,la destra. Che pure è minoranza. A ...Giorgia Melonila 'gara' sui social, ma non quella della reputazione. Reputation Science, società nell'... elogiata dagli utenti per il suo ruolo di leader del principale partito di

Il centrosinistra vince a Udine. De Toni sindaco AGI - Agenzia Italia

Il ministro leghista: affluenze ai seggi ridotte ai minimi, si deve cambiare. Quale modello scegliere Quello delle Regionali ...L'ex segretario regionale di Azione: «Molti mi chiedono di impegnarmi in città». L'attacco sui social dell'ex collega ...