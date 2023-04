Il centrosinistra trionfa a Udine | per la destra una pesante sconfitta in casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : -

A Udine il candidato delAlberto De Toni ha vinto le elezioni comunali, battendo al ballottaggio il candidato della destra, il sindaco uscente Pietro Fontanini. Iltorna quindi a governare un capoluogo di provincia in Friuli Venezia Giulia dopo 5 anni. Alberto Felice De Toni ha 68 anni, è professore ordinario di ingegneria economico gestionale ...... a Igor Taruffi, responsabile organizzazione, appena iscritto al Pd,il movimentismo. ... Occasioni per un elettore diper mollare il Pd ce ne sono state a sufficienza in questi ...E dando uno sguardo ai risultati delle ultime politiche in Friuli Venezia Giulia dove ilha ottenuto il 25 per cento e il Movimento Cinque Stelle il 7 per cento, si può dire che in ...

Comunali a Udine, ribaltone del centrosinistra: De Toni vince, tonfo del sindaco uscente Fontanini ilmessaggero.it

Addio al campo largo nell’ex fortino rosso. E addio anche al Pd e ai 5 Stelle che, clamorosamente, decidono ieri mattina, poco prima della scadenza delle 12, di non presentare il ...Radio radicale siamo con Debora Serracchiani per commentare il voto in Friuli-Venezia Giulia anche per parlare delle di ricadute politiche di questo di questo voto Che non sono diciamo un possono esse ...