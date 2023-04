Il cast di ‘Mare Fuori’ al B.A. Film Festival: Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo, Clara Soccini e Vincenzo Ferrera (Di lunedì 17 aprile 2023) È stata una domenica delle grandi occasioni al B.A. Film Festival, che ha ospitato con entusiasmo il cast della serie fenomeno ‘Mare Fuori’. Protagonisti di una serata evento domenica 16 aprile, Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo, Clara Soccini e Vincenzo Ferrera sono stati accolti da una folla di fan adoranti. Red carpet, flash e selfie sono, del resto, l’ennesima cartina al tornasole di un successo virale che ha contagiato più di una generazione. Prima dell’appuntamento pubblico (andato sold out in pochi minuti), gli attori hanno dedicato uno spazio alla stampa e agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. Tante le domande e ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 aprile 2023) È stata una domenica delle grandi occasioni al B.A., che ha ospitato con entusiasmo ildella serie fenomeno. Protagonisti di una serata evento domenica 16 aprile,sono stati accolti da una folla di fan adoranti. Red carpet, flash e selfie sono, del resto, l’ennesima cartina al tornasole di un successo virale che ha contagiato più di una generazione. Prima dell’appuntamento pubblico (andato sold out in pochi minuti), gli attori hanno dedicato uno spazio alla stampa e agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. Tante le domande e ...

