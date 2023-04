Il carabiniere che indagò sui Renzi e Consip si candida con una lista collegata a Italia Viva (Di lunedì 17 aprile 2023) Gianpaolo Scafarto è il carabiniere che indagò su Matteo Renzi, il padre Tiziano e il caso Consip. Oggi è nella lista Liberaldemocratici, che a Scafati appoggia il candidato sindaco Corrado Scarlato insieme a quella di Italia Viva (che si chiama Scafati Viva). Il Mattino ricorda che Scafarto è stato accusato di aver rivelato ai giornalisti il contenuto delle dichiarazioni di Luigi Marroni, ex ad di Consip. E di aver falsificato un’informativa attribuendo la frase «Renzi, l’ultima volta che l’ho incontrato…» ad Alfredo Romeo invece che a Italo Bocchino. Nell’ottobre 2019 è stato prosciolto dal Gip. «Ho ricevuto due proposte di candidatura. Ho scelto la coalizione di Corrado Scarlato ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Gianpaolo Scafarto è ilchesu Matteo, il padre Tiziano e il caso. Oggi è nellaLiberaldemocratici, che a Scafati appoggia ilto sindaco Corrado Scarlato insieme a quella di(che si chiama Scafati). Il Mattino ricorda che Scafarto è stato accusato di aver rivelato ai giornalisti il contenuto delle dichiarazioni di Luigi Marroni, ex ad di. E di aver falsificato un’informativa attribuendo la frase «, l’ultima volta che l’ho incontrato…» ad Alfredo Romeo invece che a Italo Bocchino. Nell’ottobre 2019 è stato prosciolto dal Gip. «Ho ricevuto due proposte ditura. Ho scelto la coalizione di Corrado Scarlato ...

