Il capo di Wagner prova a smentire i suoi miliziani: «Uccidere bambini? Non c'è bisogno: siamo lì per liberare gli ucraini» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il fondatore e capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, prova a smentire le dichiarazioni di due miliziani che alla ong Gulag.net hanno ammesso di aver ucciso anche dei bambini durante gli assedi in Ucraina. Omicidi commessi proprio su ordine di Prigozhin, che su Telegram si precipita a negare: «Riguardo alle fucilazioni di bambini, naturalmente nessuno spara mai a civili o bambini, nessuno ne ha bisogno – dice il capo di Wagner – siamo andati lì per salvarli dal regime in cui si trovavano». Prigozhin ha dubbi sulla veridicità della denuncia dei due miliziani, che hanno parlato alla ong russa in videochiamata. Per il momento, spiega «non ho la ...

