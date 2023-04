Il Cantante Mascherato 4 | Dagospia svela un particolare retroscena su un personaggio | “Caos dietro le quinte! Avrebbe preteso di…”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sabato scorso è andata in onda una nuova puntata de Il4, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, e sotto la maschera dello scoiattolo nero c’era Valeria Marini. La Marini è stata eliminata a seguito dello spareggio con la stella e una volta tolta la maschera è apparsa subito sorridente e briosa. Pare però chele quinte del programma, subito dopo il verdetto, sarebbe esploso ilcon Valeria, e a spiegarne il motivo è stato l’informatissimo sito: La showgirl per mancanza di showdi sistemarsi prima dirsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto. Così, come sempre accade in questi casi, c’è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri. Ma la fu diva del Bagaglino è ...

Pierluigi Diaco ha avuto ospite nella puntata di oggi di Bella Ma' la conduttrice di Rai1 volto del sabato sera prima con Ballando con le stelle ed adesso con Il4. E durante l'intervista con il padrone di casa Milly Carlucci ha fatto una rivelazione clamorosa confessando a distanza di tempo di aver detto no a Mediaset per per due volte ed ...Non è stata un'edizione fortunata quella de Ildi quest'anno, partita il 18 marzo e ormai prossima alla chiusura: sabato prossimo, 22 aprile, andrà infatti in onda l'ultima delle 6 puntate previste, e pare proprio che lo show ...Ascolti Tv 15 aprile 2023, Amici sfiora il 28% e doppia ilAmici, Wax dedica una canzone a Maria De Filippi: 'Mi hai cambiato la vita'. La conduttrice si emoziona Aaron in lacrime ...

