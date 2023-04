Il bel tempo regge fino a mercoledì: poi probabile peggioramento (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’area di bassa pressione centrata sul Mar Ionio porta tempo instabile su regioni adriatiche e meridionali, mentre sulla nostra regione proseguono condizioni di tempo abbastanza stabile fino a mercoledì, con temperature in linea con le medie del periodo. Nella giornata di giovedì probabile peggioramento del tempo per un impulso di aria più fredda in quota in arrivo dall’est Europa, ma con effetti ancora da valutare nel dettaglio. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 17 aprile 2023 tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque con locali annuvolamenti sui settori orientali. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso ma con nuvolosità in aumento sulle Prealpi, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’area di bassa pressione centrata sul Mar Ionio portainstabile su regioni adriatiche e meridionali, mentre sulla nostra regione proseguono condizioni diabbastanza stabile, con temperature in linea con le medie del periodo. Nella giornata di giovedìdelper un impulso di aria più fredda in quota in arrivo dall’est Europa, ma con effetti ancora da valutare nel dettaglio. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 17 aprile 2023Previsto: In mattinata belovunque con locali annuvolamenti sui settori orientali. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso ma con nuvolosità in aumento sulle Prealpi, ...

